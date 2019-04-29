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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد أهم مديرى فيس بوك ترك عمله بسبب خلافات مارك زوكربيرج حول الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريس كوكس، رئيس منتجات فيس بوك السابق، إنه ترك الشركة بسبب الاختلافات مع مارك زوكربيرج. وكان كوكس قد غادر فيس بوك فى مارس الماضى بعد 13 عامًا فى الشركة.
كريس ومارك
وفى حديثه إلى Yahoo، رفض كوكس إعطاء أى تفاصيل أخرى عن رحيله احتراما للرئيس التنفيذى زوكربيرج، وقال فى إطار التحدث عن حياته وعمله داخل فيس بوك: "أحترم مارك وأهتم به بشدة لدرجة أننى لا أريد أبدًا الدخول فى تفاصيل أكثر من ذلك".
وذكر موقع "ياهو" أن هناك ثلاثة مصادر مطلعة قالت إنه اشتبك مع زوكربيرج بشأن خطط لإعادة تشكيل فيس بوك جذريًا فيما يتعلق بالخصوصية، والتى أعلن عنها زوكربيرج فى شهر مارس الماضى، وتهدف لتجميع مختلف منتجات المراسلة على فيس بوك لإنشاء خدمة مشفرة واحدة.
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