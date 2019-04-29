شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستغل سيطرتها على "آب ستور" ضد المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أبل حاليا مزيدا من التدقيق حول ما إذا كانت تستخدم سيطرتها على متجر تطبيقات "آب ستور" لإلحاق الضرر بمنتجات المنافسين، وأفاد تقرير سابق نشر فى صحيفة نيويورك تايمز أنه فى العام الماضى، استهدفت شركة أبل 11 من أصل 17 من التطبيقات الأكثر تنزيلًا والمصممة لمساعدة مستخدمى الهاتف فى تقييد وقت الشاشة أو الإشراف على استخدام هاتف أطفالهم.

وتقوم أبل إما بإزالة التطبيقات من App Store بشكل مباشر أو تقييدها بطريقة أو بأخرى، وقالت الشركة إنها أزالت مؤخراً العديد من تطبيقات الرقابة الأبوية من متجر التطبيقات لأنهم "يعرضون خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر".

يذكر أن شركة أبل سبق وأطلقت ميزات خاصة بضبط وقت الشاشة والضوابط الأبوية في يونيو الماضى عندما كشفت عن نظام التشغيل iOS 12، وهو أحدث تحديث رئيسى لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من أبل، كما ناقش الرئيس التنفيذي "تيم كوك" إدمان الشاشة فى قمة Time 100 Summit التى عقدت فى نيويورك يوم الجمعة الماضية.