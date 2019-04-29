شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمنيون يعثرون على بيانات 80 مليون أسرة أمريكية بقاعدة بيانات غير مشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون أمنيون أن العناوين والتفاصيل الديموغرافية لأكثر من 80 مليون أسرة أمريكية مدرجة فى قاعدة بيانات غير آمنة، وتشمل هذه التفاصيل الأسماء والأعمار والأجناس، وكذلك مستويات الدخل والحالة الاجتماعية.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى فلم يتمكن الباحثون، برئاسة نعوم روتم، من التعرف على مالك قاعدة البيانات، التى لا تزال على الإنترنت ولا تحتاج إلى كلمة مرور للوصول إليها، إلا أن بعض المعلومات مشفرة، مثل الجنس والحالة الاجتماعية ومستوى الدخل، بينما الأسماء والأعمار والعناوين غير مشفرة.

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ولا تتضمن البيانات معلومات الدفع أو أرقام الضمان الاجتماعى إلا أن 80 مليون أسرة متضررة، يشكل ما يزيد عن نصف الأسر فى الولايات المتحدة.

وقال روتم فى مقابلة مع CNET: "لا أرغب فى كشف بياناتى بهذا الشكل، لا ينبغى أن تكون هناك."

ويتحقق روتم وفريقه من دقة بعض البيانات فى ذاكرة التخزين المؤقت، لكنهم لم يقوموا بتنزيلها من أجل التقليل من انتهاك الخصوصية.