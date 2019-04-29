تطبيق الخرائط Google Maps لا يعمل على بعض ساعات WearOS الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة جوجل على تحسين نظام WearOS الموجه للساعات الذكية ببطء خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، كانت هناك مشكلة واحدة يعاني منها العديد من مستخدمي المنصة على مدار الأسابيع الماضية مع العلم بأن هذه المشكلة لها علاقة بواحدة من الميزات المفيدة جدًا للساعات الذكية.

وكما أوضح موقع PunikaWeb، فقد أصبح يتعذر على العديد من المستخدمين إستخدام خدمة الخرائط Google Maps على الساعات الذكية المزودة بنظام WearOS الخاصة بهم. ويتم إستقبال المستخدمين ببساطة عن طريق شاشة بيضاء فارغة بحيث تبدو واجهة Google Maps غير مرئية تمامًا.

لا يبدو أن هناك مشكلة في Huawei Watch 2، ولكن وفقا للتقرير، تتأثر كل من TicWatch Pro و TicWatch S2 و Fossil Q Explorist HR و Skagen Falster 2 بالإضافة إلى ساعات Tag Heuer و Misfit بهذه المشكلة. ومن غير الواضح سبب هذا الخلل، ولكن حاول المستخدمون حل المشكلة عن طريق مسح التطبيق وإعادة تثبيته دون جدوى.

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في أواخر الأسبوع الماضي، إقترح المسؤول على منتديات Mobovi أن المشكلة تكمن في النسخة الأحدث من تطبيق الخرائط Google Maps. ومن المحتمل أن تكون المشكلة تكمن في نسخة 10.13.3 من تطبيق Google Maps، وقد نجح بعض المستخدمين في حل المشكلة من خلال العودة إلى النسخة السابقة من تطبيق Google Maps. للقيام بذلك، تحتاج إلى إزالة تطبيق Google Maps المحدث وتحميل النسخة 10.12.1 السابقة من التطبيق وتثبيتها يدويًا على جهازك مع العلم بأنه يمكنك تحميل النسخة السابقة من خلال APK Mirror.

وإعتبارًا من 13 أبريل، قام أحد خبراء Wear OS Product بتصعيد المشكلة إلى شركة جوجل، ولكن لم يتم تحديث المشكلة منذ ذلك الحين.