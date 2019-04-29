الهاتف OnePlus 5T يحصل على تحديث جديد يجلب معه مجموعة من الإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus في الشهر الماضي بإصدار تحديث OxygenOS 9.0.4 للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T والذي يجلب معه تكاملاً عميقًا مع تطبيق Google Duo في كلا الهاتفين. الآن، قررت شركة OnePlus إصدار تحديث OxygenOS 9.0.5 للهاتف OnePlus 5T.

هذا التحديث يبلغ حجمه نحو 200 ميغابايت ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل أيضًا على تحسين ثبات تطبيق الهاتف Phone مع إصلاح جميع المشاكل المتعلقة بـ Parallel Apps و Gaming Mode. ويجب أن يتم إصدار تحديث OxygenOS 9.0.5 أيضًا للهاتف OnePlus 5 مع تغييرات مماثلة، ولكننا لم نرى حتى الآن أي تقارير تشير إلى أن هذا التحديث وصل أيضًا للهاتف OnePlus 5، كما أنه لا يوجد إعلان رسمي من شركة OnePlus حتى الآن.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.