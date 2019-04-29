شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم سيجنى رئيس أوبر المخلوع بعد طرح الشركة بالبورصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون قد تخلى عن دوره كرئيس تنفيذى لشركة أوبر، لكن ترافيس كالانيك على وشك أن يحصل على مبلغ مالى ضخم بعد طرح الشركة للاكتتاب العام الأولى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المتوقع أن يحقق المدير التنفيذى المخلوع ما يقرب من 9 مليارات دولار بمجرد طرح الشركة بالبورصة الشهر المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة CBS News.

واستقال كلانيك من منصبه كرئيس تنفيذى فى يونيو 2017 بعد أن عانت أوبر من سلسلة من الخلافات المتعلقة بادعاءات ثقافة التحرش الجنسى وأساليب العمل المشبوهة وانتقاد متزايد من المستهلكين.

ويمتلك كالانيك 8.6 فى المئة من إجمالى أسهم أوبر، مما يجعله واحداً من أكبر المستفيدين من الاكتتاب العام الأولى للشركة، بجانب مات كوهلر، وهو صاحب رأس مال وعضو مجلس إدارة فى الشركة، والذى يملك 11 فى المئة من الأسهم، كما تظهر الملفات.

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وأصدرت الشركة يوم الجمعة ملف S-1 المحدث، وهو مستند لتسجيل الأوراق المالية للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقالت الشركة بمستندها إنها ستقدم 180 مليون سهم بسعر يتراوح بين 44 و 50 دولارًا، والذى يقدر قيمة أوبر بما يصل إلى 91 مليار دولار، وتتوقع الشركة إدراج الأسهم فى بورصة نيويورك تحت علامة "UBER".