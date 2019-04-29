شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى للاستحواذ على جزء "مودم الهواتف" من شركة إنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت شركة أبل شراء جزء من قسم شرائح مودم الهواتف الذكية التابعة لإنتل، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، توقفت المحادثات مؤخرًا فى وقت قريب قبل إبرام صفقة مع شركة كوالكوم لصناعة الرقائق.

وأعلنت الشركتان مؤخرًا عن إبرام اتفاقية ترخيص مدتها ست سنوات واتفاقية توريد شرائح متعددة السنوات، بالإضافة إلى إسقاط جميع الدعاوى القضائية ضد بعضها البعض، مما ينهى نزاعًا طويل الأمد.

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وتتبع إنتل الآن بدائل أخرى لأعمال المودم الخاصة بها، والتى قد تشمل بيعًا محتملاً لشركة Apple أو شركة أخرى وقد ينتج عن الصفقة بضعة مليارات من الدولارات لشركة إنتل.

وإذا كانت شركة أبل ستستحوذ على أعمال رقاقة مودم الهواتف الذكيو من Intel ، فستكون على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التى قامت بها شركة أبل حتى الآن.