خليفة الهاتف iPhone XR القادم في وقت لاحق من هذا العام سيحصل على كاميرا مقربة

فاطمة أيت طالب - دبي - يدعي تقرير جديد صدر مؤخرًا من اليابان أن خليفة الهاتف iPhone XR القادم في النصف الثاني من هذا العام سيستعير إحدى ميزات iPhone XS و iPhone XS Max الرئيسية، وهي التقريب البصري البالغ مرتين 2x.

لسوء الحظ، ليست هناك الكثير من المعلومات المتعلقة بالكاميرا الخلفية المزدوجة لخليفة iPhone XR، ولكن يعتقد بأن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف لن تحصل على أي ترقيات كبيرة. وبالتالي، هذا يعني بأن هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة ستوفر تقريب بصريب يبلغ 2x مماثل للتقريب البصري المتوفر في الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max حاليًا، وهذا ما يعني بدوره بأن خليفة الهاتف iPhone XR سيحصل على نفس الكاميرا الخلفية المزدوجة المستخدمة في هواتف iPhone XS الحالية بحيث ستضم بدورها مستشعر بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر آخر بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا المقربة.

من المنطقي أن تقوم شركة آبل بإعادة إستخدام المستشعرات المتوفرة بالفعل في مستودعاتها لإبقاء التكاليف منخفضة قدر الإمكان. ومع ذلك، فسوف تحصل الكاميرا الأمامية على ترقية مهمة من خلال إستبدال مستشعر 7 ميغابكسل الحالي بمستشعر 12 ميغابكسل.

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بالطبع، لا شيء مؤكد في الوقت الراهن لأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل المقبل من iPhone، ولكن كل ما تم تداوله حتى الآن يبدو منطقيًا مع العلم بأن هذا التقرير الأخير يأتي أيضًا من مصدر موثوق إلى حد ما.