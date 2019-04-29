وكالة الأمن القومي NSA تريد إنهاء البرنامج الشامل لجمع بيانات الهواتف المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أن وكالة الأمن القومي أوصت البيت الأبيض بإنهاء برنامجها الشامل لجمع بيانات الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما ورد، ترى الوكالة أن هذا البرنامج، والذي يجمع البيانات الوصفية في الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المحلية، أصبح مرهقًا جدًا لمواصلة العمل.

سمعت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من مصادرها الخاصة أن وكالة الأمن القومي تؤيد الآن إنهاء هذا البرنامج الضخم لجمع البيانات. ومع ذلك، فإن القرار النهائي يقع على عاتق البيت الأبيض والذي سيتخذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم طرح تشريع جديد سيؤدي إلى توسيع نطاق السلطة القانونية للبرنامج، والذي يشار إليه عادة بإسم Section 215 أم لا.

ربما لم يقرر البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله حيال هذا البرنامج، على الأقل وفقًا للتقرير، ولم يقم بالرد على أي تقرير حول هذه المسألة حتى الآن. توصية وكالة الأمن القومي تأتي بعد صدور تقارير سابقة أفادت بأن الوكالة تدرس التخلي عن البرنامج بسبب مجموعة من الصعوبات التقنية. وذكر تقرير آخر أيضًا أن البرنامج لم يُستخدم خلال الأشهر الستة الماضية.

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كانت هناك بعض الجهود من جانب المشرعين الذين يرغبون في إنهاء هذا البرنامج. نقل مجموعة من المشرعين من الحزبين مشروع قانون لا ينهي البرنامج فحسب، وإنما يمنع وكالة الأمن القومي أيضًا من إعادة تشغيله مرة أخرى.