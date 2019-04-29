+Galaxy J4 و +Galaxy J6 هما أحدث هاتفين من شركة سامسونج يحصلان على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأونة الأخيرة بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J8 في بعض المناطق على أمل أن يصل للمناطق الأخرى في وقت لاحق. والآن، قررت الشركة الكورية الجنوبية إصدار نفس التحديث للهاتفين +Galaxy J4 و +Galaxy J6.

هذا التحديث يبلغ حجمه أكثر من 1GB ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل أيضًا. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج. وعلى ما يبدو، هذا التحديث متوفر للهاتفين +Galaxy J4 و +Galaxy J6 في عدد من المناطق، بما في ذلك أوكرانيا وفيتنام والعراق وألمانيا والهند. وفي حالة إذا كنت تقطن في بلد آخر غير البلدان المذكورة آنفا وحصلت على هذا التحديث، فإسمح لنا بمعرفة ذلك في حيز التعليقات أدناه.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.