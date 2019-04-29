المتصفح Google Chrome لمنصة الأندرويد يحصل أخيرًا على ” الوضع الليلي “

فاطمة أيت طالب - دبي - الوضع الليلي ” Dark Mode ” الذي طال إنتظاره وصل أخيرًا إلى المتصفح Google Chrome على منصة الأندرويد مع الإصدار 74.0.3729.112. ومع ذلك، فإن خيار تشغيل الوضع الليلي غير متاح بسهولة، فعليك تفعيله من خلال Chrome flags.

للقيام بذلك، قم بلصق chrome://flags/#enable-android-night-mode في شريط العناوين على المتصفح Google Chrome، ثم أنقر على القائمة المسندلة ضمن قائمة ” Android Chrome UI Dark Mode “. وبعد ذلك، تختار خيار التفعيل من تلك القائمة، وأعد تشغيل المتصفح Google Chrome.

بمجرد القيام بذلك، يمكنك تشغيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” من خلال الإنتقال إلى قائمة الإعدادات في المتصفح Google Chrome، والذهاب بعد ذلك إلى خيار Dark Mode.

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وبالإضافة إلى الوضع الليلي، فهذا التحديث الجديد للمتصفح Google Chrome يجلب معه كذلك إختصار ” Translate… ” في القائمة والذي يتيح لك ترجمة صفحة الويب بسرعة إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى تفضلها. ولكن، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا الإختصار يكون مرئيًا فقط عندما يكتشف المتصفح Google Chrome أن صفحة الويب معروضة بلغة مختلفة عن اللغة الإفتراضية لجهازك.

إذا لم ترى هذه التغييرات الجديدة بعد، فتأكد من أنك تستخدم النسخة الأحدث من المتصفح Google Chrome من خلال تحديثه عن طريق متجر Google Play Store.