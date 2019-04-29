شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وسناب شات وجوجل يتعاونون للحد من المحتوى الضار على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للحد من المحتوى الضار على الإنترنت، ستتعاون كل من جوجل وفيس بوك وسناب شات، مع منظمة Samaritans البريطانية غير الربحية لمنع الانتحار، كجزء من مشروع جديد تدعمه الحكومة.

وذكرت صحيفة الجارديان يوم أن البرنامج الجديد يشكل جزءًا من جهد مشترك بين الحكومات لكبح جماح شركات وسائل التواصل الاجتماعى، وسط قلق متزايد بشأن انتشار المحتوى الضار على الإنترنت عبر مناطق تشمل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال وإيذاء الذات والانتحار.

من المقرر أن يعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن المبادرة رسميًا فى وقت لاحق من يوم الاثنين، بهدف جعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن أمانًا للاتصال بالإنترنت.

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واقترحت ورقة أعدها الوزراء إنشاء هيئة رقابية مستقلة جديدة وتشريعًا لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعى، وضمان تحمل كبار المسئولين التنفيذيين المسئولية الشخصية.

جدير بالذكر تهدف Samaritans، التى تم تأسيسها فى عام 1953، إلى توفير الدعم العاطفى لأى شخص يعانى من ضائقة عاطفية أو يكافح من أجل التأقلم مع خطر الانتحار فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا.