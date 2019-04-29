شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وكالة الاستخبارات الأكوادورية تتجسس على مواطنيها بنظام مراقبة صيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات الأكوادورية لديها إمكانية الوصول إلى نظام مراقبة صيني ضخم يتيح لها التجسس على مواطنيها.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فتقول الصحيفة إنها اكتشفت عن غير قصد عملاء تابعين لوكالة الاستخبارات السرية في الاكوادور "Senain"، يراقبون فيديوهات مخصصة لمساعدة الشرطة على مكافحة الجريمة، وقد حدث هذا الاكتشاف خلال إجراء حوار مع أحد قيادات وكالة الاستخبارات، ليظهر في خلفية الفيديو لقطات من شاشات المراقبة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى زيادة المخاوف بشأن استخدام معدات المراقبة الحكومية الصينية في جميع أنحاء العالم، حيث تم تصنيع نظام المراقبة ECU-911 المستخدم في الإكوادور بشكل مشترك بين شركة C.E.I.E.C الصينية المدعومة من الحكومة، ويتكون مما يصل إلى 4200 كاميرا، تتم مراقبتها بواسطة 16 مركزًا وحوالي 3000 موظف، ويسمح النظام للحكومة بتتبع الهواتف، وقد تتم ترقيته قريبًا بقدرات التعرف على الوجه، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

خارج الإكوادور، تم بيع أنظمة مماثلة لفنزويلا وبوليفيا وأنجولا، وتفيد صحيفة نيويورك تايمز بأن ما يصل إلى 18 دولة حول العالم تستخدم حاليًا أنظمة مراقبة صينية الصنع، فيما لا تعد الصين أول دولة تنتج هذه التكنولوجيا، لكن الناشطين يشعرون بالقلق من أنها جعلت هذه الأنظمة أرخص بكثير بالنسبة لدول أخرى لتركيبها واستخدامها وإساءة استخدامها في نهاية المطاف.