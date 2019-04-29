تُعاني معظم السيدات من معضلة اختيار أنواع الطعام التي لابد من إعداداها يوميًا، سواء على الإفطار، أو الغداء، أو العشاء، ولكن لحسن الحظ أصبح من السهل جدًا في الوقت الحالي تعلم الكثير من مهارات المطبخ، وكذلك التعرف على وصفات طعام جديدة بواسطة تطبيقات المطبخ.

سواء كنتِ مبتدئة أو محترفة في طهي الطعام؛ فإنه يمكنك الاستعانة بإحدى التطبيقات، لتعلم وصفات طعام جديدة، وتقليل حيرة الاختيار عن طريق تجربة أطباق جديدة شهية كل يوم، أو أسبوع، حسب ما يناسبك، وكل ذلك من خلال هاتفك الذكي.

فيما يلي 6 تطبيقات تساعدك على تعلم وصفات طعام جديدة:

1- تطبيق BigOven Recipes:

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يتيح لكِ تطبيق BigOven Recipes تبسيط عملية الطهي يوميًا، من خلال توفير العديد من وصفات الطعام الجديدة، كما يضم التطبيق حوالي 350 ألف وصفة يقدمها مستخدمو التطبيق.

يساعدك التطبيق أيضًا في التخطيط للوجبات، وإنشاء قوائم البقالة، من أجل التذكير بما يجب شراؤه، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل هدر الطعام، عن طريق إعادة استخدامه في عمل وصفات جديدة.

يتيح التطبيق أيضاً جمع وحفظ الوصفات المفضلة من مواقع الويب، وتحميل الوصفات عن طريق التقاط الصور، ووضع علامة على الوصفات الموجودة، كمفضلة، أو حفظها؛ لتجربتها لاحقًا. كما يمكن تنظيم الوصفات في مجلدات، وفلترتها حسب الفئة.

يدعم التطبيق ميزة: Meal Planner، التي تتيح لكِ تنظيم الوجبات على مدار الأسبوع، وميزة: Use Up Leftovers، التي تساعدك على اكتشاف وصفات جديدة من المكونات الموجودة لديكِ.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Yummly:

يقدم لكِ تطبيق Yummly كل ما تحتاجينه لتحسين حياتك في المطبخ، ابتداءً من توصيات الوصفات التي تناسبك، وحتى الأدوات اليدوية التي يجب استخدامها، ومقاطع الفيديو التي تضم وصفات طعام جديدة، أو إرشادات.

يضم التطبيق أكثر من مليوني وصفة طعام، ويمكنك تسجيل أنظمتك الغذائية، والتفضيلات الخاصة بكِ أو بأفراد العائلة، وسيقدم لك الوصفات التي تتطابق مع اختياراتك فقط. كما يتيح لكِ حفظ الوصفات المفضلة، وإنشاء مجموعات لتسهيل التنظيم والعرض عند الطهي، أو شراء البقالة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Kitchen Stories Recipes:

يتيح لكِ تطبيق Kitchen Stories Recipes تعلم كيفية الطهي من خبراء الطهي حول العالم، وتقليل حيرة الاختيار عن طريق تجربة أطباق جديدة شهية كل أسبوع.

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يمكنك العثور على الوصفات الجديدة بصور عالية الدقة؛ لتسهيل اتباع التعليمات خطوة بخطوة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو للوصفات، ومقاطع فيديو إرشادية، كما يمكن إضافة قوائم التسوق الخاصة بكِ، وجمع وحفظ الوصفات المفضلة في قوائم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Oh She Glows:

يُعد تطبيق Oh She Glows من أفضل التطبيقات التي تقدم وصفات طعام صحي، حيث يقدم أكثر من 140 وصفة نباتية صحية، بما في ذلك أكثر من 120 وصفة خالية من الغلوتين.

ويتيح لكِ تصفح الوصفات الجديدة من خلال صور عالية الدقة، وتخصيص قائمة المفضلة، والحصول على معلومات غذائية مفصلة، متاحة لكل وصفة موجودة في قسم “النصائح”.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 1.99 دولار وتسعة وتسعين سنتًا.

5- تطبيق Tasty:

يُعتبر تطبيق Tasty من أشهر التطبيقات التي تقدم وصفات طعام جديدة بطرق سهلة وبسيطة، ويضم أكثر من ثلاث آلاف وصفة طعام مختلفة.

يتيح لكِ هذا التطبيق تعلم الطهي خطوة بخطوة، من خلال مقاطع الفيديو القصيرة، ويدعم ميزة صفحة وصفاتي My Recipes، التي تُعتبر كتاب مطبخ يسهل تصفحه من خلال الهاتف، بالإضافة إلى أداة بحث تُمكنك من البحث حسب المكونات، أو نوع المطبخ، أو المناسبة الاجتماعية التي تريدين أن تستضيفها.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق Allrecipes Dinner Spinner:

يعتبر Allrecipes Dinner Spinner تطبيقًا اجتماعيًا يُركز على المطبخ، حيث يضم أكثر من 30 مليونًا من طهاة المنازل، الذين يقومون بمساعدة المستخدمين الجدد على اكتشاف ومشاركة متعة الطهي في المنزل.

يتمتع التطبيق بواجهة مُستخدم سهلة وبسيطة، تضم الخلاصة Feed المخصصة لكِ، والتي تصبح أكثر ذكاءً مع كل وصفة تحفظينها. ويتميز كذلك بتنوع خيارات البحث، فعلى سبيل المثال: يمكنك البحث عن طريق الكلمات الرئيسية، أو المكونات، أو عن طريق الأنظمة الغذائية.

كما يتيح التطبيق حفظ الوصفات المفضلة؛ لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى إنشاء وتنظيم ومشاركة مجموعات الوصفات مع الأصدقاء والعائلة، ويضم التطبيق مقاطع فيديو للوصفات، مع إرشادات للطهي خطوة بخطوة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.