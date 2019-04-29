تكنولوجيا: تسريب صور لهاتف موتورولا Razr V4 تكشف شاشة لمس قابلة للطي!

يبدو أن عام 2019 سيحمل لنا عودة هاتف موتورولا Motorola Razr، والذي حقق إصداره الأصلي Razr V3 نجاحا كبيرا حين إصداره في الربع الثالث من عام 2004، عندما باع أكثر من 130 مليون نسخة على مدار 4 سنوات من إصداره.

كان هاتف موتورولا Razr V3 من نوع الهواتف القابلة للطي كما صدفة اللؤلؤ، حيث يتم طي شاشة الهاتف على لوحة المفاتيح أو الأزرار الخاصة به، وهو الشكل الكلاسيكي لهاتف موتورولا الذي لا يزال ثابتا في أذهان كثيرين حتى الآن، وقد كان الهاتف بالفعل واحدا من أشهر الهواتف في العالم.

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الآن، ربما نكون على مقربة من عودة هاتف موتورولا رازر Motorola Razr من جديد، بعد تسريب صور لهاتف موتورولا Motorola Razr V4، الذي سيكون هاتفا ذكيا يعمل بشاشة لمس قابلة للطي.

والصور المسربة لهاتف موتورولا ليست الأولى التي تتحدث عن هاتف ذكي للشركة بشاشة لمس قابلة للطي، فقد سبق ونشرت صورة من براءة الاختراع التي سجلتها الشركة لهاتفها الجديد، والذي سيكون بحجم هواتف Razr السابقة، التي تماثل قبضة اليد.

وقالت التسريبات أن هاتف موتورولا Razr V4 سيحتوي على شاشة خارجية تعمل أثناء طي الهاتف، لكن هذه الشاشة لم تكن واضحة في الصور المسربة، والتي نشرت للمرة الأولى على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” Weibo.

وتشير معظم التوقعات أن سعر هاتف موتورولا Razr V4 القابل للطي لن يقل عن 1000 دولار (17,200 جنيها مصريا تقريبا)!