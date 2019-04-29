تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Razr V4 القابل للطي من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف موتورولا القابل للطي Razr V4 الذي ينطلق خلال الفترة القادمة، حيث تكشف التسريبات عن تصميم الهاتف مع بعض الإكسسوارات الخاصة بالهاتف.

إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي يأتي إلى الأسواق قريباً من موتورولا، حيث رصد هاتف Razr V4 في تسريبات مصورة جديدة مع بعض الإكسسورات الخاصة بالهاتف التي تأتي في صندوق التغليف.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Razr V4 مع شاحن لاسلكي وفقاً لهذه التسريبات، كما يضم صندوق الهاتف سماعات مع كابل للشحن USB-A إلى USB-C مع محول للطاقة ومحول من USB-C إلى 3.5مم للصوتيات، لذا تؤكد هذه التسريبات المصورة ما جاء من تفاصيل سابقة حول الهاتف حيث يضم منفذ 3.5مم للسماعات.

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يذكر أن هذه التسريبات المصورة رصدت على موقع Weibo ومن ثم تم إزالتها لاحقاً، إلا أنها إنتشرت بالفعل على شبكة الإنترنت لتقدم مزيد من التفاصيل عن إصدار جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي.

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