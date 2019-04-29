Ford تستفيد من تكنولوجيا السيارات الخاصة بها لإنشاء عربة تسوق ذاتية الكبح

فاطمة أيت طالب - دبي -

Ford هي شركة معروفة إلى حد كبير بسياراتها. ربما إستثمرات الشركة ملايين، إن لم تكن مليارات الدولارات على مر السنين في التكنولوجيات التي يمكن أن تجعل سياراتها أكثر جاذبية من سيارات المنافسين. ومع ذلك، لا يجب أن تكون هذه التقنيات دائمًا حصرية للسيارات.

كانت الشركة قد إستكشفت في الماضي بعض الأفكار غير المعتادة، مثل قفص للكلاب مزود بتقنية إلغاء الضوضاء، لذلك لم يكن مفاجئًا حقًا أن نعلم بأن الشركة تتطلع الآن لإعادة تصور عربة التسوق التي يمكنك العثور عليها في السوبر ماركت.

ما يجعل هذه العربة مختلفة عن العربات التقليدية هو أنها تأتي مع تقنية الكبح الذاتي. يتحقق ذلك من خلال استخدام تقنية المساعدة في مرحلة ما قبل التصادم الخاصة بشركة Ford والتي تأتي مع بعض السيارات التابعة للشركة. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه التقنية من قبل، فهي تستخدم الكاميرات الأمامية للكشف عن الأشياء الموجودة أمام السيارة لإجبار السيارة على الفرملة إذا لم يستجب السائق للتحذيرات.

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لذلك عن طريق أخذ هذه التقنية وتطبيقها على العربات، سيتم منح المتسوقين بعضًا من الراحة أثناء التسوق في السوبر ماركت، بحيث لن يكون عليهم القلق بعد ذلك بشأن أطفالهم الذين يأخذون العربات ويسيرون بها وراء أرجلهم، وأرجل غيرهم من الناس، أو في إتجاه رفوف العرض. يجب أن نشير إلى أن هذا مجرد نموذج أولي ونشك في أننا سنبدأ برؤية المتاجر الكبرى تتبى عربات التسوق المتقدمة هذه، ولكنها لا تزال فكرة ممتعة رغم ذلك.