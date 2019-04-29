الإعلان رسميا عن الهاتف Nubia Red Magic 3 مع القدرة على التسجيل بدقة 8K، ومواصفات تقنية متقدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الوقت الراهن مجموعة من المواصغات التقنية الجيدة، ولكن يتم التضحية ببعض الأشياء الأخرى لإبقاء السعر منخفضًا قدر الإمكان. قررت شركة ZTE السير في هذا الإتجاه وقررت إزاحة الستار رسميًا عن هاتف رائد جديد يدعى Nubia Red Magic 3.

يضم الهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد معالج رائد من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB، وبطارية ضخمة، فضلا عن نوعان من أنظمة التبريد الداخلية، والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K ومقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 1920 إطار في الثانية.

وبناء على كل ذلك، يضم الهاتف Nubia Red Magic 3 مجموعة رائعة من الميزات. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz ومعدل تحديث اللمس يبلغ 240Hz. وتوفر الشاشة نفسها تجربة مشاهدة ممتعة لأنها تضم إطار سميك في الأعلى والأسفل، مما يعني عدم وجود أي قطع على الإطلاق. هناك مكبرات الصوت على كلا الجانبين للحصول على صوت ستيريو، ويأتي الهاتف مع إهتزازات قابلة للتخصيص رباعية الأبعاد.

وضعت شركة ZTE كاميرا واحدة في الخلف، وهذا على الأرجح بسبب حقيقة أن اللاعبين لن يحتاجوا إلى طمس الخلفية في الصور. ومع ذلك، تبقى الميزة الأبرز في هذه الكاميرا هي القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K والفيديوهات البطيئة بمعدل 1920 إطار في الثانية. وجدير بالذكر أن هذه الكاميرا تستخدم المستشعر Sony IMX586 والذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل مع العلم بأنه يضم أيضًا عدسة بفتحة 1.7.

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وكما سبق وأشرنا، فالهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد يضم نظامين للتبريد، واحد يعتمد على السائل، في حين يعتمد نظام التبريد الآخر على المروحة مما يؤدي إلى تخفيض درجة حرارة الهاتف بنحو 16 درجة مئوية. ووفقا للشركة المصنعة، فيمكن أن توفر أنظمة التبريد توزيعًا حراريًا يصل إلى 500%، وهو ما ينبغي أن يكون كافيًا لإبقاء الهاتف شغالاً حتى في أكثر المعارك حرارة.

يحتوي الهاتف على زر حركة في الجانب الأيمن العلوي، وبالضبط أعلى شبكة التبريد، ويعمل كمفتاح إضافي أثناء اللعب. يمكنك أيضًا استخدام قارئ بصمات الأصابع الذي يتخذ شكل الماسة في الواجهة الخلفية. ونظرًا إلى أنك ستقوم بإستخدام هذا الهاتف للعب كثيرًا، فقد تم تزويد Nubia Red Magic 3 ببطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 27 واط.





سيكون الهاتف Nubia Red Magic 2 متوفرًا بأربع نسخ مختلفة من حيث الذاكرة، فنسخة 6GB/64GB السوداء ستكلف ما يعادل 430$، في حين ستكلف نسخة 6GB/128GB ما يعادل 475$. أما بخصوص نسخة 8GB/128GB، فهي ستكلف 520$، في حين ستكلف نسخة 12GB/256GB والتي ستأتي باللون الأحمر المتدرج للأرجواني أو بتخطيط التمويه العسكري ما يعادل 640$. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Nubia Red Magic 3 سيعرض للبيع في الصين إبتداء من 3 مايو في عدد من المتاجر الإلكترونية.