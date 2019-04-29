آبل كانت على مقربة من الإستحواذ على القسم المشرف على تطوير مودمات الهواتف الذكية في شركة Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأعوام القليلة الماضية، كانت شركة Intel تصنع رقاقات المودم للهواتف الذكية حيث قامت الشركة بتزويد الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة مثل آبل برقاقات المودم الخاصة بها. وفي الأونة الأخيرة، كانت هناك بعض التقارير التي ذكرت بأن شركة آبل تتطلع إلى تطوير المودمات الخاصة بها، ويبدو أنها تلقت يد المساعدة من شركة Intel.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أن آبل و Intel كانتا بالفعل في محادثات بشأن صفقة محتملة تقوم شركة آبل بموجبها بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير رقاقات المودم المصممة للهواتف الذكية في شركة Intel. ومع ذلك، مضى على تلك المحادثات بعض الوقت وهدأت منذ ذلك الحين، لذا يبدو أن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فمن المثير للإهتمام أن نجد التقارير الأخيرة تقول بأن شركة آبل تكافح للعثور على موردين لمودمات 5G من أجل الطرازات المستقبلية من iPhone، مما قد يؤخر إطلاق الهاتف. كان هذا بسبب المعركة القانونية بين آبل وكوالكوم مما دفع شركة آبل في نهاية المطاف للبحث عن موردين آخرين.

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ومع ذلك، فقد نجحت كل من آبل وكوالكوم في الأونة الأخيرة في الوصول إلى تسوية، وأُفيد أن شركة كوالكوم ستقوم الآن بتزويد شركة آبل بمودمات 5G من أجل هواتف iPhone القادمة في العام 2020. وفي تحول مثير للأحداث، أعلنت شركة Intel أيضًا أنها ستخرج من سوق مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية.