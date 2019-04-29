صورة رسمية مسربة جديدة تؤكد لنا مجددًا تصميم الهاتف Google Pixel 3a، وقدومه باللون الأرجواني

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأسبوع الماضي على صورة رسمية مسربة للهاتف Google Pixel 3a القادم من شركة جوجل تستعرض لنا هذا الهاتف باللون الأبيض مع زر التشغيل باللون البرتقالي. الآن، نحن هنا مع صورة رسمية مسربة جديدة وردتنا مؤخرًا من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، ولكن هذه المرة الصورة تعرض لنا الهاتف Google Pixel 3a بلون مختلف يميل إلى الأرجواني مع زر التشغيل باللون الأصفر.

من ناحية المظهر، فالهاتف Google Pixel 3a لن يكون مختلفًا كثيرًا عن الهاتف Google Pixel 3 الحالي، والتغيير الوحيد الملاحظ هو أن الهاتف Google Pixel 3a سيملك زر التشغيل باللون البرتقالي بدلاً من الأخضر. وبهذه الطريقة سيعلم الجميع أنك لا تملك الهاتف Google Pixel 3 الرائد. ولكن كان على المصممين أن يجعلوا الهاتف Google Pixel 3a يبرز بطريقة ما.

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لم تكشف لنا شركة جوجل عن الكثير من التفاصيل حول هواتف Google Pixel القادمة، ولكن بفضل التسريبات السابقة، نعلم أن كل من Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيضمان شاشات بدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB. وفي حين سيضم الهاتف Google Pixel 3a شاشة بقطر 5.6 إنش ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، فإن الهاتف Google Pixel 3a XL سيضم شاشة بقطر 6 إنش ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار سوى لأسبوع تقريبًا قبل أن نتأكد من كل شيء بشأن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، فمن المحتمل أن يتم الإعلان رسميًا عن كلا الهاتفين في اليوم السابع من شهر مايو المقبل.