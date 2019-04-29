تكنولوجيا: قريبا.. يمكنك السفر إلى أى مكان بالعالم بواسطة طائرة بدون قائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للمسافرين التنقل الذهاب إلى العطلات أو التنقل بين الجزيرة على متن طائرة ركاب بدون طيار، إذ تطور شركة تشيكية طائرة جديدة لا تحتاج إلى سائق.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يأمل المطورون أن يكون النموذج الأول قادرًا على الطيران لمسافة تصل إلى 434 ميلًا (698 كم) - أى ما يعادل الطيران من لندن إلى ألمانيا.
وعلى غرار الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم "الدرون"، ستستخدم الطائرة تقنية الإقلاع والهبوط العمودى (VTOL)، وسيتم تشغيلها باستخدام ثمانية محركات كهربائية، ومن المتوقع أن تستوعب المركبة التصورية ما يصل إلى أربعة ركاب،
وتتسابق شركات تصنيع الطائرات بما فى ذلك إيرباص وبوينج لتطوير الذكاء الاصطناعى الذى سيمكن أجهزة الكمبيوتر فى يوم من الأيام من الطيران، إذ يمكن للطائرات والتقنيات التى لا تحتاج إلى سائق المساعدة فى خفض تكاليف شركات الطيران عن طريق تقليل عدد الطاقم وفتح الخيار المحتمل لعملية تجريبية واحدة.
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