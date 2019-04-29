شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موزيلا ستستبدل متصفحها "فاير فوكس" بـ "Fenix " على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة موزيلا تعمل حاليا على تطوير متصفح Fenix ليحل محل متصفح "فاير فوكس" الحالى على منصة أندرويد، حيث تم تأكيد ذلك من خلال محاولات موزيلا لتحويل كافة الموارد والأعمال القادمة لموزيلا إلى متصفحها الجديد Fenix.

وبحسب موقع ghacks الأمريكى، تم رصد مستند يوضح خطة الشركة لاستبدال متصفحها "فاير فوكس" بمتصفح Fenix، والذى ظهر فى المستند تحت اسم Fennec، حيث سيتم إطلاق إصدارى فايرفوكس 67 و68 لنظام أندرويد كما هو مخطط له من قبل وذلك فى 14 مايو و9 يوليو من هذا العام، وبعد ذلك سيتلقى المتصفح إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان فقط.

وقالت موزيلا أنه ينبغى عليها العمل باستمرار لتحويل الموارد من تطوير Fenix لإصلاح الأخطاء وتنفيذ الميزات فى الإصدار الحالى من فايرفوكس، وهذا سيسمح بالاحتفاظ بالمتصفّح حتى نسخة v68، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد طرح Fenix للمستخدمين.