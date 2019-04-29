تكنولوجيا: هاتف Redmi القادم يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة مع معالج Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Redmi التسريبات السابقة حول الإصدار القادم من هواتفها الذكية بتصميم الكاميرة المنبثقة من خلال إعلان تشويقي جديد من الشركة، كما أضاف Lu Weibing على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 855.

تستعد Redmi العلامة الفرعية لشركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة لتغيير تصميم النتوء العلوي في الشاشة، وقد أكد Lu Weibing رئيس شركة Redmi على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار قريباً مع رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يضم مدخل السماعات 3.5مم.

كما أكد أيضاً في إعلانه التشويقي عن الهاتف أن هذا الإصدار يأتي بعمر أطول للبطارية مع آداء أعلى، إلى جانب تحسينات في مواصفات الكاميرة وأبعاد أفضل للشاشة بفضل التصميم المنبثق للكاميرة.

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ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار ينطلق بشاشة 6.39 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة، أيضاً من المقرر أن تضم الوحدة المنبثقة مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

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