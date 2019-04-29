بدلا من حفظ الرقم.. 3 حيل مبهرة من واتس آب للمستخدمين

نهى حمدي

مازال تطبيق المراسلات العالمي "واتس آب" يتضمن الكثير من الخبايا والمعلومات داخله لا يعرفها الكثيرون حتى الآن، رغم أن هذه الثغرات قد تسهل علينا الكثير في عملية التواصل، من ضمنها مراسلات الأشخاص دون أن تسجل أسماءهم على الهاتف، فهناك 3 طرق لإرسال الرسائل دون الحاجة إلى حفظ رقم الهاتف.

روابط "واتساب" الخاصة

يوفر WhatsApp طريقة رسمية للتواصل برقم غير محفوظ، وليس فقط داخل التطبيق، فقد يمكنك بدء محادثة مع أي رقم من خلال الانتقال إلى عنوان الويب https://wa.me/phonenumber، واستبدل الجزء الأخير...