نهى حمدي
مازال تطبيق المراسلات العالمي "واتس آب" يتضمن الكثير من الخبايا والمعلومات داخله لا يعرفها الكثيرون حتى الآن، رغم أن هذه الثغرات قد تسهل علينا الكثير في عملية التواصل، من ضمنها مراسلات الأشخاص دون أن تسجل أسماءهم على الهاتف، فهناك 3 طرق لإرسال الرسائل دون الحاجة إلى حفظ رقم الهاتف.
روابط "واتساب" الخاصة
يوفر WhatsApp طريقة رسمية للتواصل برقم غير محفوظ، وليس فقط داخل التطبيق، فقد يمكنك بدء محادثة مع أي رقم من خلال الانتقال إلى عنوان الويب https://wa.me/phonenumber، واستبدل الجزء الأخير...
كانت هذه تفاصيل خبر بدلا من حفظ الرقم.. 3 حيل مبهرة من واتس آب للمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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