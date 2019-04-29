Airbnb ترغب في إنشاء محتوى الفيديو لتشجيع المزيد من الناس على السفر

فاطمة أيت طالب - دبي - كان محتوى الفيديو دائمًا محرك نمو لا يصدق بالنسبة للمهتمين بقطاع السياحة. قبل وقت طويل من وجود اليوتيوب والشبكات الإجتماعية، كانت هناك مقاطع VHS مع أدلة السفر للمواقع الغربية في جميع أنحاء العالم. الآن، أصبح من السهل الوصول إلى اليوتيوب والعثور على أفضل عشرة أشياء يجب عليك القيام بها في مدينة باريس على سبيل المثال. يقوم الأشخاص بأبحاثهم في غالب الأحيان بناء على هذا المحتوى، والآن تريد Airbnb جزءًا من هذه الكعكة لأنه سيساعد الشركة على الترويج لمنصتها.

يمكنك إستئجار غرفة أو شقة أو شقة كاملة أو فيلا أو حتى قلعة بأكملها في بعض الأماكن على منصة Airbnb. تتيح لك المنصة أيضًا حجز تجارب في المدن التي تزورها حتى تحصل على أقصى إستفادة من رحلاتك بينما تحقق هي عائدات أكبر.

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ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن شركة Airbnb تقوم بإعداد الأستوديو التلفزيوني الخاص بها بحيث ستقوم بإنتاج أفلام وثائقية وأفلام قصيرة وعروض سيتم إستخدام للترويج للسفر. ما الذي يحتاجه الناس أكثر عند السفر؟ مكان للنوم، وهو المكان حيث ستكون منصة Airbnb مفيدة.

ويذكر التقرير أن شركة Airbnb تعمل على هذه الفكرة منذ عدة سنوات، وقد فكرت في العمل كفريق واحد مع أستوديوهات الإنتاج الحالية وشركات الترفيه أو تطوير أستوديو داخلي من شأنه الترويج للعديد من الأماكن حول العالم، والإستفادة من خبرات الضيوف والمضيفين في منصة Airbnb. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المسؤول التنفيذي عن السياسات والإتصالات في شركة Airbnb، السيد Chris Lehane بالقول : ” نحن في مرحلة البحث والتطوير هنا “. وأضاف : ” لا يقتصر الأمر على الفيديو فقط، فبإمكانه أن يكون مسموعا، أو ماديًا. كلما زاد عدد المحتوى الذي نقدمه، كلما زاد عدد المقبلين على المنصة “.