تكنولوجيا: جوجل تتيح "الوضع الليلى" لمتصفح كروم على أندرويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة جوجل ميزة "الوضع المظلم" لمتصفح جوجل كروم على منصة أندرويد، وذلك عبر تحديث جديد حصل عليه المتصفح مؤخرا، إذ يمكن الآن للمستخدمين الاستفادة من الثيم الجديد.
ووفقا لما نشره موقع gsmarena الهندى، فإن التحديث الجديد يحمل الإصدار 74.0.3729.112 على منصة أندرويد، فيما يمكن للمستخدمين تفعيل الميزة الجديدة من خلال فتح المتصفح والدخول إلى صفحة الإعدادات من خلال الرابط chrome://flags/#enable-android-night-mode فى شريط البحث، ثم يقوم بتفعيل Android Chrome UI dark mode وذلك لتفعيل الوضع المظلم فى إعدادات التطبيق.
الجدير بالذكر أن هذا التحديث الجديد يوفر للمستخدمين ميزة الترجمة، وهى الميزة التى تأتى من خلال اختصار جديد فى القائمة لدعم المستخدمين، عبر توفير تجربة سريعة لصفحات البحث، إذ تدعم هذه الميزة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات.
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