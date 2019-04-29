تكنولوجيا: فيلم “أفنجرز” يحطم الأرقام القياسية.. أكثر من مليار دولار في أول أسبوع عرض!

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حطم فيلم “أفنجرز: نهاية اللعبة” Avengers: Endgame الأرقام القياسية في شباك التذاكر، بعد أن حقق 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر في الأسبوع الأول لعرضه في دور السينما العالمية.

وبدأ عرض “أفنجرز” (المنتقمون) في 22 أبريل الجاري بلوس أنجلوس، و26 أبريل في باقي دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد تكلف إنتاج الفيلم 356 مليون دولار، وهو الفيلم الثامن في سلسلة أفلام أبطال مارفل الخارقين الذي يجتاز المليار دولار من حيث الإيرادات، والأسرع على الإطلاق في تحقيق هذا الرقم بين الأفلام التي أنتجتها هوليوود.

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يذكر أن “أفنجرز” حقق 329 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه في الصين فقط، والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز ومارك روفالو وكريس هيمسوورث ومن إخراج الأخوان روسو.