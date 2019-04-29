جوجل تريد أن تجعل من السهل على المستخدمين الآن العمل من منازلهم

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذا اليوم وفي هذا العصر الذي نتواصل فيه جميعًا، أصبح العالم بالتأكيد ” أصغر ” كثيرًا. أصبح العمل عن بُعد والإعتماد على الرقمنة أكثر شيوعًا، وإذا كنت تفكر في تبني نمط الحياة هذا، فسوف يسعدك أن تعلم أن شركة جوجل تعمل الآن على تسهيل العمل من المنزل.

أعلنت الشركة أنها ستقوم بتحديث ميزة البحث عن الوظائف حيث ستضيف خيار جديد للفلترة يتيح لك البحث عن وظائف تسمح لك بالعمل من المنزل. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة جوجل بالقول : ” الآن، يمكنك البحث عن وظائف تطابق المهارات الإجمالية التي تملكها، مثل وظيفة دعم العملاء، وفلترة النتائج حسب المكان الذي تريده العمل منه عن طريق خيار ” العمل من المنزل ” لرؤية قائمة الوظائف ذات الصلة التي تستوفي المعايير الخاصة بك. سواءً كانت الوظائف مدرجة على أنها ” عن بُعد ” أو ” العمل من المنزل “، فإن خيار الفلترة الجديد يأخذ كل ذلك بعين الإعتبار، ويساعدك على إستكشاف الفرص المتاحة “.

وبالإضافة إلى خيار الفلترة الجديد، فقد أعلنت شركة جوجل أيضًا أنها تعمل مع مجموعة من المواقع المتخصصة في عرض الوظائف الشاغرة لمساعدة الباحثين عن العمل في البحث عن وظائف تسمح لهم بالعمل عن بُعد. وبطبيعة الحال، ما إذا كنت ستنجح في الحصول على وظيفة مثل هذه أم لا، فهذا أمر يعتمد عليك، ولكن على الأقل الآن سيكون من السهل عليك البحث عن مثل هذه الوظائف في المستقبل.