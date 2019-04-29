إنه العام 2019، وأكثر من 20 مليون شخص لا يزالون يستخدمون ” 123456 ” ككلمات المرور الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى مقدار المتطفلين وإنتشار عمليات الإحتيال على الإنترنت، فقد تعتقد بأن الجميع سيبدأون في تأمين حساباتهم بإستخدام كلمات مرور أقوى وبإستخدام أنظمة التحقق على مرحلتين، وربما حتى بإستخدام مفاتيح الأمان الفعلية. لسوء الحظ، حقيقة الأمر هي أنه يبدو أن الناس لا يريدون التغيير.

ووفقا لإستطلاع حديث أجراه المركز القومي لأمن المعلومات في المملكة المتحدة، فيبدو أن أكثر من 20 مليون شخص ما زالوا يستخدمون ” 123456 ” ككلمة المرور الخاصة بهم، وهي بطبيعة الحال واحدة من أسوأ كلمات المرور التي يمكنك إستخدامها. ومع ذلك، فنحن نعتقد بأنه لا يمكننا إلقاء اللوم على الناس لإستخدام شيء يسهل تذكره.

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بعد كل شيء، لا أحد يحب الإضطرار إلى إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة به، وخاصة إذا تعلق الأمر بالحسابات التي لا يصلون إليها كثيرًا. وجد إستطلاع المركز القومي لأمن المعلومات في المملكة المتحدة المعروف إختصارًا بإسم NCSC أيضًا أن 15 في المئة فقط ممن شملهم هم الذين قالوا بأنهم يعرفون كيفية حماية أنفسهم عبر الإنترنت، مما يعني أن 85 في المئة من هؤلاء الذين شملهم الإستطلاع لا يعرفون ذلك. ما يقرب من نصف الذين شملهم الإستطلاع ( 46% ) يدعون أيضًا أن المعلومات حول كيفية تأمين حساباتهم على الإنترنت ” مربكة “، وهو ما يفسر لماذا لا يفعل الكثيرون ذلك.

إذا لم تقم بعد بتأمين حساباتك على الإنترنت، فربما تحتاج إلى بدء القراءة حول كيفية إنشاء كلمة مرور قوية، وربما إستكشاف فكرة إستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور وتفعيل أنظمة التحقق على مرحلتين في الحسابات الخاصة بك.