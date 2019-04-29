جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo N64

فاطمة أيت طالب - دبي - شعر الجميع بأن مستقبل شركة Nintendo غامض بعض الشيء خلال عصر Nintendo Wii U، فقد كانت الشركة اليابانية تحاول آنذاك مواصلة نجاح Nintendo Wii من خلال الكشف عن طراز محدث يدعى Nintendo Wii U. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كانت تأمل شركة Nintendo مما جعل أوضاع الشركة تسير من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، فقد تمكنت شركة Nintendo من تدارك الوضع بنجاح مع جهاز Nintendo Switch.

لم تكن مبيعات جهاز Nintendo Switch جيدة فحسب، وإنما تمكنت أيضًا من تخطي المبيعات الإجمالية التي حصدها جهاز Nintendo Wii U. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا النتائج المالية الأحدث لشركة Nintendo أن جهاز Nintendo Switch نجح أيضًا في تخطي المبيعات الإجمالية التي حصدها جهاز Nintendo N64.

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تبلغ مبيعات جهاز Nintendo Switch في الوقت الراهن 34.75 مليون وحدة، وهذا ما يعتبر زيادة قدرها 2.47 مليون وحدة عن الربع السابق، وهذا ما سمح للجهاز بالتفوق أخيرًا على مبيعات Nintendo N64. هذا يعني أن جهاز Nintendo Switch سيعمل الآن على تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES والتي تبلغ 49.1 مليون وحدة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان شركة Nintendo بيع 15 مليون وحدة أخرى.

ومع ذلك، جميع المؤشرات تلمح إلى أنها ستتمكن من ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد تردد في الأونة الأخيرة أن شركة Nintendo تخطط لبيع طراز أرخص من جهاز Nintendo Switch سيتم إطلاقه بحلول أواخر شهر يونيو المقبل، فضلا عن طراز جديد سيحصل على تصميم مختلف سيتم إطلاقه في العام المقبل، وكلاهما سيساعدان على زيادة مبيعات تشكيلة Nintendo Switch Series.