تأجيل إطلاق ميزة ” Scoped Storage ” بعد ظهورها لأول مرة مع نظام Android Q التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - نظام Android Q الجديد من شركة جوجل جلب معه ميزة جديدة تدعى ” Scoped Storage “. وتم تضمين هذه الميزة لأول مرة في نظام الأندرويد مع Android Q، وهي تقوم في الأساس بتغيير الطريقة التي يتفاعل بها التطبيق مع الذاكرة التخزينية للجهاز. في الأساس، مع ” Scoped Storage “، سيكون لكل تطبيق ” صندوق الحماية | Sandbox ” الخاص به حيث يمكنه إدارة البيانات وتخزينها. وبدورها، ستقتصر التطبيقات على صندوق الحماية ولن يكون لها حق الوصول إلى أجزاء أخرى من الذاكرة التخزينية الخاصة بك.

في حالتها الحالية، تتسبب ميزة ” Scoped Storage ” في بعض المشاكل لمستخدمي النسخة التجريبية الثانية من نظام Android Q. وعملت التطبيقات المثبتة على النسخة التجريبية الأولى على ما يرام في وضع التوافق، والذي لا يفرض قيود الذاكرة التخزينية. وبمجرد صدور النسخة التجريبية الثانية، كان نظام الأندرويد يقوم بفرض الذاكرة التخزينية المُراقبة ( Scoped Storage ) في جميع الحالات، مما تسبب في تعطل التطبيقات إذا تم إزالتها وإعادة تثبيتها.

طلبت شركة جوجل من جميع المطورين إستخدام الواجهة الأحدث لبرمجة التطبيقات API في تطبيقاتهم قبل إطلاق النسخة الرسمية من نظام Android Q، ولكن هذا الموعد النهائي قريب جدًا، ولن تقوم الغالبية العظمى من المطورين بتحديث تطبيقاتهم قبل حلول ذلك الوقت. لهذا السبب، قررت شركة جوجل إلتزام البطء في تبني هذه الميزة.

Advertisements

سيكون الإنتقال إلى Scoped Storage تدريجيًا، بدلا من ذلك. سيحتاج المطورون إلى الإعتماد على واجهة برمجة التطبيقات API الجديدة في تطبيقاتهم خلال العام المقبل حتى يكونوا جاهزين بحلول موعد إطلاق نظام Android R. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة Scoped Storage تتيح تشغيل التطبيقات دون الحاجة إلى الحصول على الصلاحيات في البداية والحفاظ على أمان بيانات المستخدم. ويسعدنا أن نرى نظام الأندرويد يتخذ خطوات إضافية لحماية بيانات المستخدمين.