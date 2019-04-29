مصراوي - كتب- يوسف عفيفي:
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، انكسارًا مؤقتًا للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين لتسجل 32 درجة مئوية.
وأوضح شاهين لـ"مصراوي"، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وهناك فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة ولن تعيق حركة القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى السواحل الشمالية...
كانت هذه تفاصيل خبر انكسار الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.