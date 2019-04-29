انكسار الموجة الحارة

مصراوي - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، انكسارًا مؤقتًا للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين لتسجل 32 درجة مئوية.

وأوضح شاهين لـ"مصراوي"، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وهناك فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة ولن تعيق حركة القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى السواحل الشمالية...