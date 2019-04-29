شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر يحتوى على رسائل سرية.. كيف تعثر على رسائلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تطبيق "فيس بوك ماسنجر" واحدا من أشهر تطبيقات التراسل الفورى شعبية فى العالم، حيث يعتمد عليه ملايين المستخدمين، لكن بصرف النظر عن الرسائل الموجودة فى صندوق الوارد الرئيسى فقد يخفى Facebook Messenger عنك أيضًا بعض الرسائل السرية.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى فقد أوضح فيس بوك فى بيان له أن المستخدمين قد لا يكونوا على دراية بأن لديهم الكثير من الرسائل فى مكان سرى لم تصل إلى صندوق الوارد الرئيسى، فعلى سبيل المثال، إذا لم تكن صديقا لشخص ما على ماسنجر وقمت بإرسال رسالة إليه فلن تظهر فى صندوق الوارد الخاص به".

- لمعرفة ما إذا كان لديك أى رسائل غير مقروءة افتح تطبيق ماسنجر.

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- اضغط على أيقونة "الأشخاص" أو People فى الأسفل.

- بعد ذلك، اضغط قو أيقونة "إضافة جهة اتصال" فى الجزء العلوى الأيمن.

- اضغط بعد ذلك على requests.

- ستظهر رسائلك السرية ضمن "الرسائل التى تمت تصفيتها"، أو ‘Filtered messages".