شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل نسيت كلمة مرور هاتفك الأيفون؟.. هكذا يمكنك فتحه من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه من غير المحتمل أن ينسى شخص ما رمز المرور الخاص بهاتفه الأيفون إلا أنه قد تكون هناك ظروف معينة تؤدى إلى حدوث مثل هذا الموقف، ويمكن أن يكون إلغاء قفل جهاز iPhone أمرًا صعبًا إذا نسيت رمز المرور الخاص بك، لكن رغم ذلك فهناك حيلة بسيطة تسمح لك بفتح هاتفك الأيفون بسهولة كما يلى:

- إذا لم يكن لديك برنامج iTunes فقم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر Mac / Windows.

- قم بتوصيل iPhone بجهاز الكمبيوتر وفتح iTunes.

- ستحتاج الآن إلى إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك.

- سترى الآن خيار "استعادة" أو "تحديث".

Advertisements

- قم باختيار خيار "استعادة".

- سيقوم iTunes الآن بتنزيل "سوفت وير" لجهاز iPhone الخاص بك.

- إذا استغرق تنزيل السوفتوير أكثر من 15 دقيقة فسيخرج iPhone تلقائيًا من وضع الاسترداد.

- إذا حدث ذلك فأنت بحاجة إلى توصيل iPhone بالكمبيوتر مرة أخرى وفرض إعادة تشغيله.

- بعد إتمام هذه الخطوات سيكون المستخدم قادر على فتح الهاتف الخاص به بسهولة.