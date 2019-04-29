شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأحداث الفلكية في شهر مايو المقبل.. القمر الأزرق أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر أبريل كانت شاهدا على الكثير من الأحداث الفلكية من التقاط أول صورة للثقب الأسود للدش النيزكى "ليرد" إلى القمر الوردى، بالإضافة إلى الاحتفال بذكرى تلسكوب هابل، ولكن ما الذى يجب علينا أن ننتظره فى شهر مايو، هذا ما نقدمه لك وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى.



دش نيزكى

مساء يوم 6 مايو: شهب إيتا أكواريدس

الحدث الأول الذي سيحدث في شهر مايو هو وابل شهب أو دش نيزكى "إيتا أكوريدز" ، الذي يصل إلى ذروته مساء يوم 6 مايو، وهو واحد من أكثر أمطار الشهب نشاطا، حيث إنه يطلق ما يصل إلى 60 نيزك في السماء على مدار الساعة في نصف الكرة الجنوبي، و30 نيزك في الساعة في نصف الكرة الشمالي.

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ويتم إنتاج نيازك إيتا أكواريدز عندما يدخل غبار من المذنب هالي إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث يحترق ويظهر فى هذه الصورة على كوكب الأرض.



قمر مكتمل

18 مايو: اكتمال القمر الأزرق

في 18 مايو، سيضيء القمر الأزرق الكامل سماء الليل، ويحدث اكتمال القمر عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل، ويُعرف هذا القمر بالقمر الأزرق لأنه ثالث الأقمار الكاملة في هذا الموسم، ويعد هذا الحدث نادرًا.