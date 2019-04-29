محمد شحتة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، فيديو لطلاب وطالبات من جامعة بنها يحتفلون بما يعرف بالفان داي. وظهر الطلاب والطالبات في الفيديو الذي يحتفلون فيه بمناسبة تخرجهم هذا العام، يرقصون على أغنية "بيبي شارك" المشهورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب وطالبات جامعة بنها يرقصون على أغنية بيبي شارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.