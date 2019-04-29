تيليجرام تضيف العشرات من المزايا إلى Telegram X

أطلقت خدمة التراسل الفوري تيليجرام تحديثًا جديدًا للنسخة المتقدمة من تطبيقها – المسماة “تيليجرام إكس” Telegram X. ويأتي التحديث بالعشرات من المزايا التي قد تجد طريقها في النهاية إلى النسخة العامة من التطبيق.

واستعرضت تيليجرام المزايا الجديدة التي أضافتها إلى تطبيق “تيليجرام إكس” في منشور على خدمة التدوين التابعة لها – “تيليجراف” Telegra.ph، ومن أبرز تلك المزايا “الإصدار الثاني من الإشعارات” Notifications 2.0.

وقالت الشركة إنها أعادت بناء الإشعارات من الصفر “لتحسين السلوك والموثوقية، ولجلب ميزات وتخصيصات جديدة، إلى جانب التقليل من استهلاك طاقة البطارية في الخلفية”. ومن ذلك: أن الإشعارات أصبحت الآن تعمل حتى بدون اتصال مع خوادم تيليجرام.

وأضافت تيليجرام أنه في حال كانت هناك مشكلة واضحة في الإشعارات، فيمكن رؤية تحذير ضمن قائمة التطبيق بجانب “الإعدادات”، حيث يمكن معرفة كيفية الإصلاح.

وقد حسنت الشركة دعم الشاشات المنحنية في هواتف سامسونج، وجعلت الإشعارات مُجمَّعةً حسب نوع الدردشة.

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وتتضمن النسخة الجديدة من “تيليجرام إكس” أيضًا إعدادات منفصلة لإشعارات القنوات، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل معاينة الرسائل من دردشات محددة، وخيار جديد لعرض إشعارات القراءة فقط، حين يكون التطبيق مقفلًا بكلمة مرور.

ويأتي التحديث بإمكانية التحكم الكامل بإشعارات الردود، والإشارات، والرسائل المثبتة، وذلك على نحو يسمح بإيقاف استقبال الإشعارات غير المرغوبة، دون الحاجة إلى كتم كل الدردشات.

وإلى جانب “الإصدار الثاني من الإشعارات”، قالت تيليجرام إن التحديث الجديد من تطبيق “تيليجرام إكس” يقدم مزايا أخرى، من قبيل: حذف الدردشات والرسائل من عند طرفي الدردشات الخاصة، وتحسين استهلاك موارد الأجهزة حين استخدام أكثر من حساب.

وتضمن التحديث أيضًا تحسين سرعة تشغيل التطبيق، وتثبيت الرسائل في قسم “الرسائل المحفوظة” والمجموعات، وحذف الوسائط المتعددة المنزلة من أي جهاز، وهي ميزة مفيدة في حالة فقدِ الهاتف أو سرقته. كما تضمن إمكانية “حذف كل البيانات” دفعة واحدة؛ لتقليل استخدام التطبيق لذاكرة الجهاز.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق “تيليجرام إكس” من متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا. ويمكن كذلك الاشتراك ببرنامج تيليجرام التجريبي لتطبيقها على أندرويد من هنا.