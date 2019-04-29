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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور تعكس جمال الطبيعة.. شاهد أقدم الأشجار فى العالم من خلال ضوء النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور غير مسبوقة لأشجار ضخمة تعد الأقدم فى العالم، حيث تعيش منذ آلاف السنين، والتى نقلتها المصورة بيث مون على ضوء النجوم، لتعكس عمرها الكبير الذى لا يعد كبيرا بالنسبة لعمر النجوم التى توجد فى السماء.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ناشونال جيوجرافيك" على موقعها الرسمى فقامت "مون"، لأكثر من عقد من الزمان، بتصوير الأشجار فى جميع أنحاء العالم من شروق الشمس إلى غروبها.
ولكن بعد ذلك صادفت "مون" دراسة علمية تشير إلى وجود علاقة بين نمو الأشجار والإشعاع الكونى، وقررت من هنا أن تدمج بين صورها للأشجار مع ضوء النجوم، حيث انتقلت من التصوير الفوتوغرافى للأفلام إلى التصوير الرقمى، لأنها تقنية أكثر حساسية للضوء، وتؤدى إلى صور حية بشكل لا يصدق.
ورغم أن مون ليست عالمة إلا أنها أصبحت مهتمة بالجانب العلمى للأشجار وكذلك تلوث الضوء، وتقول إن بعض الأماكن كانت غير مناسبة للتصوير بالفعل بسبب الضوء الاصطناعى القادم من المبانى والبلدات القريبة الذى يحجب رؤية النجوم، حيث قالت: "لقد قيل إن مصير البشرية مكتوب فى النجوم، لكنه سيكون مصيرًا كئيبًا للغاية، إذا لم نتمكن فى النهاية من رؤيتها".
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