شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. شركة تكنولوجية تبتكر "فازة" لإطفاء الحرائق الصغيرة فى ثوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة تكنولوجية كورية ابتكارا جديدا عبارة عن فازة عادية لحمل الزهور ولكنها فى حقيقة الأمر يمكنها إخماد أى حرائق فى ثوان معدودة فقط من خلال إلقائها على مصدر الحريق.



فازة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن ما يميز هذه الفازة هى تقنية إنقاذ الأرواح التى تحملها، ففى جزء منها يوجد خليط من حريق من كربونات البوتاسيوم قادر على تبريد وضغط الأكسجين على السواء، ولتنشيطها فقط على الشخص إلقائها.

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وسعت الشركة لهذا الابتكار من أجل المحافظة على الجماليات، بالإضافة إلى توفير الحماية، من خلال جعل جهاز سلامة الحياة أكثر جاذبية للعين، وتأمل الشركة فى أن يضع الناس "الفازة" في مكان مناسب للأماكن الأكثر عرضة فى البيت لحدوث حريق.



فازة

وتأتى هذه المبادرة من جانب الشركة فى ظل عدم حصول المنازل على طفايات كما يفترض، وكذلك عدم صلاحية الرشاشات فى الكثير منها بسبب كونها قديمة دون تجديد.