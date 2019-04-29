شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "موسك" يتوصل لاتفاق مع هيئة الأوراق المالية الأمركية حول استخدامه لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لتسوية نزاع حول استخدامه لتويتر، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد موسك العام الماضي بعد أن نشر تويتة، قالت فيها الهيئة إنه انتهك القوانين الخاصة بها بهذه التويتة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد وافق موسك على تقديم بيانات علنية حول الشؤون المالية للشركة لفحصها بواسطة مستشارها القانوني، وإذا تمت الموافقة على ذلك من قِبل قاضى، فإن الإتفاق يعني أن مؤسس تسلا لم يعد يواجه احتمال احتجازه في قضية لمخالفته تسوية سابقة مع الهيئة، التي طلبت منه تقديم بياناته العامة التي ستكون جوهرية للمستثمرين.

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ويحدد الاتفاق الجديد أنواع البيانات التي يجب مراجعتها، وقد ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1.4٪ إلى 238.50 دولارًا بعد ساعات من التداول عقب الكشف عن الاتفاقية.

أما عن التويتة التى تسببت فى هذه المشكلة القديمة فكانت عندما نشر عن قيمة طرح أسهم الشركة دون الرجوع للهيئة، ثم بعد تشوية الإشكال الأول، نشر موسك في فبراير تويتة أخرى كانت الأسوء على الإطلاق حيث صرح فيها ببيانات جعلت هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهمه بانتهاك تلك التسوية من خلال تويتة حول إنتاج تسلا والتي لم يتم فحصها من قبل محامي الشركة، وطلبت من قاضية المقاطعة الأمريكية أليسون ناثان في مانهاتن احتجازه لذلك.

ولكن محاميو موسك جادلوا فى أن التويتة لم يحتوي على معلومات جديدة كانت مهمة للمستثمرين، وأن موسك لم يكن بحاجة إلى موافقة مسبقة لجميع التويتات حول شركة تسلا بموجب التسوية، وقد انتهى تصاعد الأحداث فى المكمة بأن القاضى قد أمر موسك بمحاولة التوصل لاتفاق مع الهيئة، ومحاولة حل النزاع من تلقاء نفسه، وقد كان من خلال هذا الاتفاق الذى تم الإعلان عنه.