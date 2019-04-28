تكنولوجيا: تقرير وول ستريت يشير إلى خطط إنتل لبيع قسم رقاقات المودم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير نشر من وول ستريت مؤخراً إلى أن إنتل تجري محادثات في الوقت الحالي لبيع القسم الخاص بتطوير رقاقات المودم بعد أن أعلنت خلال الفترة السابقة عن قرارها بوقف تطوير رقاقات مودم 5G.

بعد إعلان إنتل مؤخراً عن خروجها من منافسة تطوير شرائح مودم 5G وتحول شركة ابل للتعاون مع كوالكوم من جديد، نشر تقرير يكشف عن تطورات جديدة في شركة إنتل، حيث أشير إلى بدء إنتل محادثات لبيع قسم تطوير رقاقات المودم.

ولقد أشار التقرير إلى أن شركة ابل هي واحدة من الشركات المرشحة للإستحواذ على هذا القسم من إنتل، إلا أن هذه التفاصيل لم يتم تأكيدها بشكل رسمي في الوقت الراهن، كما أشار التقرير إلى أن ابل قد إتخذت هذه الخطوة لدعم إطلاق هاتف iPhone 5G بشكل أسرع.

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أيضاً أكد التقرير على أن إنتل في طريقها للإعلان عن نتائج المحادثات التي أجريت حول بيع قسم تطوير المودم، لتكشف عن الشركة التي قامت بالإستحواذ على هذا القسم، وما إذا كانت الصفقة إنتهت بالفعل لصالح عملاق التكنولوجيا ابل، أو أن إنتل أنهت صفقة الإستحواذ لصالح طرف جديد.

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