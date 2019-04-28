شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من كلب روبوت لمتحف حوله لمنزل.. أغرب 11 شيئًا يمتلكه جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كونك أغنى رجل فى العالم يجلب الكثير من المكانة والقوة والثروة، وإلى جانب كل هؤلاء، ربما يجعل هذا الشخص الوحيد الذى لا يتعين عليه التفكير مرتين قبل شراء أى شيء، أى شيء حرفيًا، فماذا عن أغنى رجل فى العالم - مؤسس الأمازون جيف بيزوس - بملياراته؟ ما هى أغلى وأغرب ممتلكاته؟ نعرض هنا 11 شيئًا يملكه أغنى رجل فى العالم:

- منزل كان متحفًا: والذى اشتراه بمبلغ 23 مليون دولار

يمتلك جيف بيزوس منزلاً فى واشنطن كان فى السابق متحف المنسوجات، قام بيزوس بتخصيص 23 مليون دولار فى عام 2016 لشراء العقار، ويقال إن المنزل يجرى تجديده حاليًا وبمجرد الانتهاء من ذلك سيكون 11 غرفة نوم و25 حماما وخمس غرف معيشة ومصعدين.

- طائرة خاصة تكلف 65 مليون دولار

إن امتلاك طائرة خاصة لا يعد حقًا بمثابة رفاهية ولكن ضرورة لشخص مثل بيزوس، ومن المعروف أن أغنى رجل فى العالم يسافر على متن طائرة Gulfstream G-650ER، التى تعد واحدة من أسرع الطائرات الخاصة فى العالم.

- ساعة ستعمل لمدة 10 آلاف سنة وتبلغ قيمتها 42 مليار دولار

يمتلك بيزوس ساعة من المقرر أن تعمل لمدة 10000 عام ويتم بناؤها فى تكساس، وقد استثمر 42 مليون دولار فى بناء الساعة.

- شقة فاخرة بمساحة 900 متر مربع فى نيويورك قيمتها 17 مليون دولار

فى منطقة سنترال بارك ويست الراقية فى نيويورك، يملك بيزوس ثلاث شقق متصلة موزعة على مساحة 900 متر مربع.

- صحيفة عمرها 141 عامًا: اشتراها مقابل 230 مليون دولار

واشنطن بوست هى واحدة من الصحف الرائدة فى الولايات المتحدة، وقد اشتراها بيزوس فى عام 2013، ودفع 230 مليون دولار لشراء صحيفة عمرها 141 عامًا

Advertisements

-"مصنع الصواريخ" للمسافرين فى الفضاء

أحد المشاريع العاطفية لشركة بيزوس هو شركته الفضائية Blue Origin قام بيزوس بتمويل الشركة لجعل السفر إلى الفضاء بأسعار معقولة للعملاء "العاديين".

- "كلب روبوت"

فى عام 2018، قام جيف بيزوس بتغريد صورة له وهو يسير بجوار "كلب روبوت"، ووفقًا للتقارير، تم إنشاء الكلب المسمى Spot Mini بواسطة Boston Dynamics، وليس من الواضح ما إذا كان بيزوس يمتلك بالفعل الكلب أم لا، لكنه قال على تويتر "كلبي".

- منزل فى هوليوود: بمبلغ 25 مليون دولار

منزل أخر يملكه بيزوس، وهو قصر على الطراز الإسبانى فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، ووفقًا لتقرير صادر عن Business Insider، يحتوى المنزل المكون من سبع غرف نوم على "مدفئة، وملعب تنس، وحوض سباحة ضخم، وأربعة نوافير، ومرآب مكون من ست سيارات.

- سيارات عادية

الأمر المثير للدهشة أن بيزوس ليس مهتم بشراء السيارات بشكل كبير، فرغم ثروته الكبير، فإن لسيارتين المعروفتين اللتان يمتلكهما متواضعان للغاية: هوندا أكورد وشيفروليه بليزر القديمة.

-منزل بحيرة فى سياتل واشنطن بجوار منزل "بيل جيتس"

هذا هو العقار الذى اشترته بيزوس فى عام 1998 مقابل 10 ملايين دولار، ويضم هذا العقار الذى تبلغ مساحته 5.3 فدان مسكنين: مساحة 20600 قدم، وخمس غرف نوم، وأربعة حمامات، ومساحة 8300 قدم مربع، وخمس غرف نوم، وأربعة حمامات.

- مزرعة 30,000 فدان فى ولاية تكساس

يقال إن واحدة من العقارات الضخمة لبيزوس تقع فى تكساس، إنه مزرعة تبلغ مساحتها 30000 فدان فى ولاية تكساس وهى أيضًا قريبة من مصنع Blue Origin.