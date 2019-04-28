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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يبتكر جهازا جديدا وعطل بخرائط جوجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من شكوى بعض مستخدمي الساعات الذكية من عدم عمل تطبيق خرائط جوجل لديهم، وصولا لكشف مارك زوكربيرج عن جهاز جديد لمساعدة زوجته على النوم وغيرها من الأمور، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

تقرير: تطبيق خرائط جوجل يتوقف عن العمل فى بعض ساعات الأندرويد الذكية

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زوكربيرج يبتكر "صندوق خشبى متوهج" لمساعدة زوجته على النوم بشكل أفضل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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