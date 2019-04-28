شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يبتكر جهازا جديدا وعطل بخرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من شكوى بعض مستخدمي الساعات الذكية من عدم عمل تطبيق خرائط جوجل لديهم، وصولا لكشف مارك زوكربيرج عن جهاز جديد لمساعدة زوجته على النوم وغيرها من الأمور، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

تقرير: تطبيق خرائط جوجل يتوقف عن العمل فى بعض ساعات الأندرويد الذكية

زوكربيرج يبتكر "صندوق خشبى متوهج" لمساعدة زوجته على النوم بشكل أفضل

أبل تعاقب التطبيقات التى تحارب إدمان هواتف أيفون وتزيلها من متجرها

Advertisements

FCC تسمح لـ "سبيس إكس" بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت فى المدار المنخفض