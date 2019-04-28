تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يبتكر جهازا جديدا وعطل بخرائط جوجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من شكوى بعض مستخدمي الساعات الذكية من عدم عمل تطبيق خرائط جوجل لديهم، وصولا لكشف مارك زوكربيرج عن جهاز جديد لمساعدة زوجته على النوم وغيرها من الأمور، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:
تقرير: تطبيق خرائط جوجل يتوقف عن العمل فى بعض ساعات الأندرويد الذكية
زوكربيرج يبتكر "صندوق خشبى متوهج" لمساعدة زوجته على النوم بشكل أفضل
أبل تعاقب التطبيقات التى تحارب إدمان هواتف أيفون وتزيلها من متجرها
FCC تسمح لـ "سبيس إكس" بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت فى المدار المنخفض
الجيش الأمريكى يجرى هجوما إلكترونيا وهميا على أكبر قاعدة عسكرية له
شاهد.. أحدث صورة لشروق الشمس على الأرض من الفضاء
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