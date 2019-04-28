تكنولوجيا: مراجعة لجهاز iPad Mini الجديد: لازال أفضل جهاز لوحي!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل عن جهاز iPad Mini في 18 مارس الماضي، ومن ثم قامت بإطلاقه مع نهاية شهر مارس. ويعتبر الجهاز قوي جدًا بالمقارنة مع حجمه الصغير، فهو أصبح بنفس قوة iPad Air 3 من حيث المواصفات.

يتوفر الجهاز بإصدارين، إصدار يدعم اتصال Wi-Fi فقط، وإصدار يدعم اتصال Wi-Fi وLTE، ويتوفر الإصدارين بنفس السعة التخزينية ولكن بأسعار مختلفة.

إليكم مراجعة لجهاز iPad Mini:

التصميم

يأتي iPad Mini بوزن 300 جرام وأبعاد 203.2 × 134.8 × 6.1 ملم، وتأتي حوافه بشكل سميك بعض الشيء. أهم ما يميز الجهاز هو حجمه الصغير والذي يعتبر ملائم ومريح جدًا لليد، بالطبع لا يتماشى تصميمه مع تصميمات الأجهزة اللوحية الحديثة، ولكنه بشكل أو بآخر هو مناسب وعملي جدًا.

يتضمن الجهاز منفذ Lightning للشحن من خلاله، كما انه يحتفظ بمقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس، وهذا شيء جيد. وعلاوة على ذلك، يدعم الجهاز وظيفة Touch ID لفتح القفل عن طريق البصمة ويدعم أيضًا الجيل الأول من Apple Pencil.

يتوفر الجهاز باللون الفضي والرمادي والذهبي.

الشاشة

تأتي شاشة الجهاز من نوع Retina Display ويبلغ حجمها 7.9 بوصة في حين تبلغ دقتها 2048 × 1539 بكسل بمعدل 326 بكسل لكل بوصة، وتتميز الشاشة بكونها مشرقة وناصعة وحادة ونابضة بالألوان. وتشبه الشاشة شاشة جهاز iPad 4 بعض الشيء، فهي تتمتع بطبقة زجاجية رقيقة ونحيفة، مما يجعل الرسم عليها باستخدام Apple Pencil يبدو طبيعيًا وسلسًا أكثر.

تتميز الشاشة بمجموعة واسعة من ألوان P3، كما تستخدم أيضًا تقنية True Tone Display والتي تعمل على ضبط توازن اللون الأبيض مع البيئة المحيطة.

من أهم ما يميز الشاشة هو أن الشركة أضافت إليها الألوان السينمائية DCIP 3، وهي ألوان ممتازة جدًا. كما قد تم أيضًا رفع مستوي الإضاءة من 450 nits إلى 500 nits.

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الكاميرا

يحتوي جهاز iPad Mini على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي جيدة إلى حد ما وتقوم بإنجاز المهام، ولكن لا تتوقع منها تصوير عالي الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما عن الكاميرا الأمامية، فقد تم تحديثها بالمقارنة مع الإصدار السابق، فهي تأتي بدقة 7 ميجابكسل بدلًا من 1.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويعتبر عامل التطوير بهذه الكاميرا الأمامية أكثر أهمية بالنظر إلى أن استخدامات الكاميرا الأمامية بالأجهزة اللوحية تعتبر أكثر مع مكالمات الفيديو وغيرها.

الأداء

من اهم التطويرات التي ستلاحظها مع هذا الجهاز هو معالج A12 Bionic الجديد مع محرك أبل العصبي، والذي جعل الأداء سريع وسلس للغاية. وعلاوةً على ذلك، تم تحديثه أيضًا بنظام تشغيل iOS 12.

وأثناء اختبار أداء الجهاز، فقد سجل 11515 درجة، وهي نفس النتيجة التي سجلها أداء هاتف آيفون XS، والذي يتمتع أيضًا بنفس المعالج. وبهذا، فإن iPad Mini يعد من أسرع الأجهزة اللوحية الموجودة حاليًا.

يأتي الجهاز بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويدعم اتصال Wi-Fi وBluetooth وGPS، ويوجد إصدار أعلى يدعم كل ذلك بالإضافة إلى اتصال LTE.

البطارية

تعمل بطارية iPad Mini حتى 10 ساعات من التشغيل المتواصل مع Wi-Fi، ويتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين و19 دقيقة.

السعر

يبدأ سعر iPad Mini من 399 دولار أمريكي ويصل إلى 679 دولار أمريكي مع الإصدار الذي يدعم الـ LTE.

0.00 يتميز جهاز iPad Mini بالعديد من الميزات القوية الموجودة بـ iPad Air 3 ولكن مع حجم صغير ومعالج متطور ونظام تشغيل سلس وحديث. والأهم هو انه يدعم Apple Pencil وهذا يعتبر في حد ذاته تطور عن الإصدار القديم. 8.5/10 الإيجابيات حجم مناسب لليد.

يدعم الجيل الأول من Apple Pencil.

مميزاته قوية.

كاميرا أمامية محسنة. السلبيات تصميم قديم.

حواف سميكة.

سعره أعلى من iPad 9.7.

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