عائدات Amazon تفوق 59 مليار دولار في الربع الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة Amazon المعروفة بمتجرها الشهير عبر الشبكة عائدات ضخمة للغاية تجاوزت 59.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2019 و الذي انتهى في شهر مارس السابق، لتتفوق على ذات الفترة من العام الماضي و التي حققت فيها الشركة 51 مليار دولار. و وصلت أرباح الشركة إلى 3.6 مليار دولار في الربع المذكور، متفوقة بذلك على نفس الفترة من العام السابق و التي حققت فيها ربحية بقيمة 1.6 مليار دولار.

قسم خدمات الشبكة Amazon Web Services حقق 7.7 مليار دولار و واصل النمو بنسبة 41%، كما وصل عدد مشتركي Fire TV إلى أكثر من 30 مليون مستخدم فاعل.