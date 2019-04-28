عائدات Microsoft تتجاوز 30 مليار دولار في الربع المالي المنصرم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة مايكروسوفت في الأيام الماضية عن تقريرها المالي للربع الثالث من العام المالي حتى شهر مارس 2019 (علماً أن العام المالي لمايكروسوفت ينتهي في يونيو)، و خرجت الشركة بنتائج عملاقة فاقت توقعات المحللين، حيث وصلت إيرادات الشركة الكلية إلى 30.6 مليار دولار.
و نمت تجارة الخوادم السحابية لمايكروسوفت Azure بنسبة 73% حيث تواصل هذه التجارة النمو بشكل مرعب لمايكروسوفت، و وصلت عائدات القسم إلى 9.7 مليار دولار، كما وصلت عائدات قسم العمليات التجارية إلى 10.2 مليار دولار، و وصلت عائدات قسم الحوسبة الشخصية و الذي يضم الويندوز إلى 10.7 مليار دولار. الشركة خرجت بصافي أرباح وصل إلى 8.8 مليار دولار.
و يُذكر أن القيمة السوقية لمايكروسوفت تجاوزت 1 ترليون دولار للمرة الأولى في تاريخها مع النتائج المالية القوية التي تحققها الشركة.
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