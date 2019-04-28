Sony تُحقق أفضل عام مالي في تاريخها بفضل البلايستيشن

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت شركة سوني تقريرها المالي للعام الذي انتهى في مارس 2019 و أعلنت الشركة عن أفضل نتائج مالية حققتها في تاريخها، الشركة نجحت في تحقيق قرابة 8 مليار دولار من الأرباح التشغيلية، و هي أعلى من العام الماضي بنسبة 22%، و يعود الفضل في ذلك إلى قسم الألعاب و الشبكة الذي يضم تجارة البلايستيشن و الذي حقق 2.8 مليار دولار من هذه الأرباح للمرة الأولى في تاريخه و بنسبة 34%. ليس ذلك فحسب بل إن أرباح البلايستيشن4 قبل هذا العام المالي قد قامت بتعويض كل الخسائر التي تسبب بها البلايستيشن الثالث للشركة و التي وصلت نحو 3.5 مليار دولار. الربحية الكاملة للبلايستيشن4 منذ صدوره تتجاوز 6.5 مليار دولار. علماً أن قسم الألعاب في عام 2013 خرج بخسارة مالية وصلت إلى 188 مليون دولار.

و حققت جميع أقسام الشركة نتائج مالية إيجابية باستثناء قسم الأجهزة الذكية و الاتصالات و الذي خرج بخسارة مالية من جديد تم تعويضها بربحية بقية الأقسام، و كان قسم الموسيقى ثاني أفضل الأقسام أداءً في الشركة.