عدد مُشتركي Nintendo Switch Online وصل إلى 9.8 مليون مُشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد انطلاق خدمة Nintendo Switch Online لم يعد هناك لعب مجاني عبر الشبكة على أي جهاز ألعاب منزلي في الأسواق، و إن كانت خدمة Nintendo Switch Online هي الأرخص ثمناً مقارنة بالبقية حيث يصل سعر الاشتراك السنوي فيها إلى 20$.

من خلال اجتماع المستثمرين أكدت Nintendo أن قرابة ثلث مالكي الننتندو سويتش قد قاموا بالاشتراك حيث وصل العدد إلى 9.8 مليون مُشترك، دون احتساب التجربة المجانية للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت تجربة لعبة Tetris 99 عن طريق أكثر من 2.8 مليون حساب مختلف.