خدمة Playstation Now تملك أكثر من 700 ألف مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّدت شركة سوني من خلال تقريرها المالي الأخير أن خدمتها السحابية Playstation Now قد تجاوزت 700 ألف مشترك في أكثر من 19 دولة حول العالم، و استغرب بعضُ المحللين من الإعلان عن هذا الرقم بكونه ضئيل نسبياً، و أنه ربما كان للرد على إعلان Google Stadia.

خدمة Playstation Now انطلقت عام 2014 بعد أن قامت سوني بشراء شركة “غايكاي” اليابانية، و هي خدمة تتيح اللعب بمجموعة من ألعاب البلايستيشن عن طريق البث السحابي، إلا أن سوني لم تقم بإطلاق الخدمة إلا في عدد محدود من الدول و ما زال توسعها بطيء نسبياً.