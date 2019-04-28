فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال اجتماع المستثمرين أكّد “فوروكاوا” الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ننتندو اليابانية، أن الشركة لا تملك في جعبتها أية إعلانات قادمة لمنصتها المحمولة 3DS، إلا أن هناك ألعاباً قادمة من الطرف الثالث للمنصة (مثل Persona Q2 التي ستصدر في الأسواق الغربية صيف هذا العام).
بهذا يبدو أننا أوشكنا على الوصول إلى نهاية الحكاية مع هذا الجهاز الذي تمكن من بيع 75 مليون وحدة حول العالم، و أكثر ألعابه مبيعاً هي Mario Kart 7 و التي باعت 18.2 مليون نسخة حتى لحظة كتابة هذه السطور. لا شك أن إنتاج الجهاز في الأسواق لن يستمر طويلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر Nintendo تؤكد أنها لا تملك إعلانات ألعاب قادمة لمنصة 3DS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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